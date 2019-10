"Settimana del Benessere Psicologico", venerdì il seminario “L’incontro con l’altro. Riflessioni sull’alterità come luogo di inclusione”

Si concluderà il 19 ottobre la decima edizione della “Settimana del Benessere Psicologico”, un evento annuale promosso dall'Ordine degli Psicologi della Campania su tutto il territorio regionale che vedrà la partecipazione degli di psicologi, città, scuole e professioni amiche del benessere psicologico.

Tra gli eventi organizzati sul tema dell’inclusione, il 18 ottobre a partire dalle 18 presso l’Ecovineria Fautrix - Libreria Masone Alisei, le psicologhe Sara Luciano, Anna Passaro e Sara Stringara, con l’avvocato Danilo Parente presenteranno un seminario aperto al pubblico dal titolo “L’incontro con l’altro. Riflessioni sull’alterità come luogo di inclusione”.

Al centro dei lavori diverse tematiche al centro delle quali l’inclusione, analizzata da differenti prospettive. “L’inclusione – spiegano gli esperti - si contrappone all'esclusione ed implica necessariamente un 'Altro' da Sé, presente in ciascuno di noi e allo stesso tempo visibile nel volto degli altri con cui quotidianamente ci interfacciamo. Ognuno di noi presenta un lato sconosciuto, un’ombra che gli appartiene, ma di cui non sempre è consapevole; ciascuno di noi incontra giornalmente visi sconosciuti legati a storie di vita di cui non conosce la portata”.

L'evento si propone come momento di informazione, sensibilizzazione e scoperta di storie di inclusione, creando contesti di riflessione e attivando reti capaci di evidenziare e risolvere le necessità del territorio, affinché ciascuno possa sviluppare al massimo il proprio potenziale, a prescindere dalle personali condizioni sociali, economiche, etniche, fisiche e psicologiche.

«Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro è.» (Marcel Proust)