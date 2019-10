"Duomo sporco? Non tocca a noi pulirlo" Asia replica a De Lucia: "Non è tra nostre competenze Se però la Curia ce lo chiede siamo pronti"

Interviene Asia in merito all'invito della senatrice De Lucia di ripulire i sarcofagi in zona Duomo: "Con riferimento all'invito della senatrice De Lucia di pulire i sarcofaghi ubicati all'interno degli spazi di pertinenza del Duomo di Benevento, l'Azienda rappresenta che tale compito non rientra negli obblighi contrattuali che regolano la propria attività, come disciplinati dal relativo contratto di servizio con il Comune di Benevento.

ASIA Benevento Spa, come dimostrato in tante altre occasioni, è comunque disponibile a fornire ogni utile collaborazione alla Curia, competente in materia".