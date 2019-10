Manifestazione per l'ospedale. Venerdì incontro presentazione Alle 10.30 alla sede dell'associazione Io X Benevento

Si terrà venerdì alle 10.30, presso la sede dell'associazione in via San Modesto una conferenza dell'associazione Io x Benevento in vista della manifestazione indetta per sabato 19 ottobre, ore 10, per quanto concerne la questione A. O. San Pio.