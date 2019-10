Studenti Unisannio alla 31^ Edizione del Premio Marketing Due squadre delle 17 sannite sono state selezionate tra le migliori 20 d’Italia

Presso l'Università di Roma LUMSA si è svolta la finalissima del Premio Marketing per l'Università. Si tratta della più antica e celebre competizione tra le università Italiane per l’elaborazione di un piano di marketing su un caso reale, organizzata dalla Società Italiana Marketing.

Tra le circa 500 squadre partecipanti alla 31° edizione "Caso Frecciarossa", ben 17 erano quelle composte da studenti Unisannio. Di queste, due squadre sono state selezionate tra le migliori 20 d’Italia. In particolare, il team composto da Marianna Zirollo, Laura Iadarola e Giancosimo Varricchio si è classificato al dodicesimo posto, mentre il team composto da Selene Filippelli, Valerio Ventucci e Cosimo Della Gloria si è classificato al diciannovesimo posto.

Tuttavia, a dar ulteriore lustro al lusinghiero risultato, gli studenti Unisannio, tra gli oltre mille studenti partecipanti da tutte le università italiane, si sono aggiudicati il premio per la migliore squadra mista. Infatti, il team premiato è composto da una studentessa del corso di laurea magistrale in Economia e Managment delle imprese (Selene Filippelli), da uno studente del corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni (Valerio Ventucci) e da uno studente del corso di laurea in Economia aziendale (Cosimo Della Gloria). Il team ha ricevuto i complimenti del presidente dalla Società Italiana Marketing Riccardo Resciniti dell’Università del Sannio e del direttore della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia Spa, Paolo Attanasio. Un successo che accomuna quindi l’intero ateneo sannita, da sempre protagonista in questa competizione che, come evidenziato dal prof. Angelo Riviezzo, rappresenta un ottimo esempio di “didattica attiva” in cui gli studenti sono chiamati ad applicare le competenze acquisite in aula e a confrontarsi con la realtà aziendale. L’ateneo e, in particolare, il corso di laurea in Economia aziendale da anni investe su questa iniziativa, con un ciclo di seminari e attività di tutorato a supporto dei partecipanti e un tutor, il dottore Generoso Branca, dedicato completamente a supportare i partecipanti.