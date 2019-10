Storia, salute e buona cucina: torna oggi Campania 4.0 Oggi l'appuntamento sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 18.10 e alle 21

Torna oggi Campania 4.0, il format di Ottochannel dedicato alle eccellenze del territorio campano. Nella puntata in onda oggi Imma Tedesco vi condurrà alla scoperta del 'Giardino della Minerva' di Salerno. Ai microfoni del canale 696 l'intervento del direttore dell'orto botanico, Luciano Mauro per parlare della storia del giardino ma anche dei progetti per il futuro. A seguire spazio alla salute e in particolare parleremo di dolori cervicali con il dottor Giuseppe Dello Buono, fisioterapista. Infine spazio alla cucina e alle ricette proposte dallo chef Luciano Vigliotti del ristorante 'Samnium' di Paoli, in provincia di Benevento. L'appuntamento con Campania 4.0 è sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 18.10 e alle 21.

Restate sul 696!