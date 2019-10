Taglio del nastro per la nuova sede Unisannio alle Orsoline Mastella: all'università proveremo ad affidare anche campetto e parcheggio alla Pietà

“Con questo insediamento chiudiamo un cerchio e finalmente possiamo garantire ai nostri studenti sedi vicine tra loro e in centro città”. Filippo De Rossi saluta con soddisfazione il via delle attività dei corsi di Ingegneria nella sede dell'ex complesso delle Orsoline.

Questo pomeriggio il taglio del nastro per la struttura che il Comune ha affidato all'Università. E l'ateneo l'ha resa utilizzabile in tempi record con l'apertura di alcune aule anche se i lavori proseguiranno rendendo il complesso un gioiello che ospiterà mensa, aule studio e ancora tanto altro. “I lavori potrebbero proseguire per i prossimi tre anni – ha dettagliato il professore Umberto Villani, direttore del dipartimento di ingegneria – ma sarà una sede davvero straordinaria”.

Ma la collaborazione tra Comune e Ateneo non si ferma qui. “Se la Corte dei conti lo permette – ha annunciato il sindaco Clemente Mastella – vorrei affidare alla gestione dell'ateneo il parcheggio di circa duecento posti e il campetto polivalente della Pietà. L'uso sarebbe consentito anche ad altri. Solo così permettiamo di far crescere Benevento”.

Il Rettore De Rossi, però, indica le priorità: infrastrutture e collegamenti sono assolutamente un passo da affrontare. “Mancano – spiega – oggi più di ieri – collegamenti per i nostri studenti che vengono soprattutto dalla provincia e da Irpinia e Molise. Impossibile lavorare senza”.