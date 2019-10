Studente chiede al Comune sicurezza dinanzi all'Alberghiero “Servono strisce pedonali, asfalto nuovo e dossi per rallentare le auto”

Uno studente dell'Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento con una nota invita il Comune di Benevento a mettere in atto una serie di interventi per la sicurezza degli studenti delle tante scuole presenti in via Santa Colomba. Samule Fusco, giovane beneventano che già in passato si è contraddistinto per una serie di azioni civiche volte al ripristino della zona in cui abita e non solo, scrive nuovamente al Comune di Benevento ed al sindaco Mastella affinchè si adoperi per ripristinare “il manto stradale rovinato, la mancanza di strisce pedonali, dossi artificiali e segnali di pericolo davanti ad una scuola molto frequentata. Purtroppo, nonostante abbia già scritto al Comune, - rimarca Fusco - il tutto non è mai avvenuto e ancora non sono stati presi dei provvedimenti seri. Mi sento rammaricato, mortificato. Da studente sono costretto a vivere tra i pericoli quando mi reco a scuola anche per colpa di alcuni automobilisti che evidentemente pensano di guidare sul circuito di Monza”. Il giovane studente invita quindi l'amministrazione ad effettuare un sopralluogo nelle ore di ingresso e di uscita dalla scuola per rendersi conto della situazione.