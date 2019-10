"Frane, moto contromano: quella strada è pericolosissima" La denuncia di un lettore sulla Fondovalle Vitulanese

Ancora una segnalazione sulla pericolosità della Fondovalle Vitulanese da parte di un lettore di Ottopagine.

Mdm, infattti, segnala le numerose criticità riscontrate tutti i giorni da chi, come lui, deve percorrere la strada varie volte per lavoro o altre esigenze:

"Una arteria stradale importante,che percorro almeno quattro volte al giorno,e come me centinaia di utenti della Valle Vitulanese, per recarsi al capoluogo o proseguire oltre. Sono presenti avvallamenti dovuti a frane del manto stradale,segnalati da anni ormai con birilli,senza trovare una soluzione sicura e definitiva.Per scansare queste anomalie del fondo stradale molti si spostano sulla corsia opposta con relativi pericoli.Problema più grave sono i guard rail, ormai in molti punti mancanti o addirittura divelti,quindi molto più pericolosi poichè sporgenti e non più nella loro posizione originale di protezione".



Le criticità non finiscono qui però: "Verso contrada Olivola le rampe di accesso in entrata o uscita direzione Campobasso sono prive di segnaletica e più di una volta nella rampa ho incontrato contromano auto o moto.Concludendo questa importante via di comunicazione,viene percorsa quotidianamente da sindaci del comprensorio vitulanese,da appartenenti alle varie forze dell"ordine di ogni corpo e grado,da ingegneri,tecnici e qualsivoglia figura professionale,come mai nessuno ha mai segnalato tale pericolosità a chi preposto al controllo ,vigilanza e sicurezza della strada,già in passato luogo di incidenti mortali.Chi ha il dovere di controllare la Provincia,l"Anas,il comune,Autostrade per l"Italia?".