Povia operato al Rummo: "Mi avete salvato da cose brutte" Il cantante ringrazia i medici e l'ospedale: "Persone fantastiche, grazie mille"

Grandi ringraziamenti e complimenti: sono quelli del cantante Giuseppe Povia per l'ospedale San Pio di Benevento, e per il dottor Franco Giangregorio e la sua squadra.

Il cantante, dopo aver subito un'operazione, infatti, ha affidato ai social il racconto di un'esperienza giudicata positiva per la professionalità di medici e infermieri e per l'umanità con cui è stato trattato a Benevento: “Nella foto appena uscito dalla sala operatoria! Questo grande uomo mi ha salvato da cose che mi avrebbero portato conseguenze brutte. Franco so che non t'interessa la pubblicità (manco ne hai bisogno) ma grazie non solo per serietà e capacità, anche per il cuore, la passione e l'umanità con cui fai questo delicato lavoro. Il team è a tua immagine e somiglianza, si percepisce e si vede nel momento più importante in sala operatoria all’Ospedale G. Rummo di Benevento. Abbraccio forte a te e alla tua metà Giovanna, indispensabile per te.. Vi voglio bene. Ciò non sarebbe successo se non avessi conosciuto persone fantastiche. Ora recupero e controlli <3 Grazie a tutti per i commenti bellissimi nel post precedente.”