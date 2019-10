Martedì presentazione del dossier Caritas: c'è anche azzardo Lo studio si concentrerà anche sui danni prodotti dal gioco patologico

Martedì 22 Ottobre con inizio alle ore 16:30 presso la sala conferenze della cittadella della carità sita in Benevento alla via San Pasquale 11 sarà presentato il dossier annuale sulla esclusione sociale curato dalla Caritas diocesana di Benevento. Il titolo del dossier 2019 cambiare il gioco per cambiare Il mondo: in campo verso un futuro migliore. Interverranno mare Maria Pia Mercaldo sociologa della Caritas e curatrice del dossier, sua eccellenza monsignor Felice Accrocca arcivescovo metropolita di Benevento le conclusioni saranno del direttore della Caritas beneventana

Don Nicola De Blasio moderatore dell’incontro Don Maurizio Sperandeo direttore dell’ufficio comunicazione della diocesi di BENEVENTO.

Quest’anno il dossier si è concentrato sui danni che il gioco d’azzardo patologico sta provocando al tessuto familiare e sociale delle nostre comunità. Come scriveva il nostro arcivescovo nel suo messaggio “il paese di cuccagna” del 11/12/2017 in cui denunciava il dilagante fenomeno della ludopatia:

“ ... sento il bisogno

di rinnovare a tutti l’invito a custodire se stessi, ad essere vigilanti, perché è facile cadere nella spirale del gioco, un vortice nefasto che alla fine non lascia sul terreno se non disperazione. Custodire se stessi è non tanto un dovere, quanto piuttosto un diritto che tutti noi dobbiamo esercitare perché sia più bella e serena la nostra vita è quella di coloro che vivono intorno a noi e ci sono affidati.“