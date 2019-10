"Diamoci una scossa": professionisti per prevenzione sismica L'iniziativa il 20 ottobre il Piazza Federico Torre

Torna anche a Benevento, il prossimo 20 ottobre in piazza Federico Torre (adiacente chiesa di San Bartolomeo), “Diamoci una Scossa!”, la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, iniziativa promossa da architetti ed ingegneri esperti in rischio sismico, insieme ad amministratori di condominio, geometri, geologi ed agronomi, che incontreranno i cittadini per spiegare, in modo semplice e chiaro, cosa significhi il rischio sismico, quali variabili possono incidere sulla sicurezza di un edificio e quali sono le agevolazioni finanziarie (Sisma Bonus ed Eco Bonus) oggi a disposizione per migliorare la sicurezza della propria abitazione a spese quasi zero. La seconda edizione trova una importante novità nella collaborazione e nell'attiva partecipazione dell'ANCE e delle diverse competenze professionali fortemente voluta dai Consigli degli Ordini provinciali degli Architetti PPC e degli Ingegneri con i rispettivi Presidenti Saverio Parrella e Giacomo Pucillo e dal Coordinatore Regionale dei Presidi di Protezione Civile degli architetti campani Diodoro Tommaselli. L’obiettivo finale della giornata è anche quello di pubblicizzare la possibilità di richiedere una visita tecnica informativa gratuita presso la propria abitazione, nel mese di novembre, per una prima valutazione sommaria dello stato di sicurezza degli edifici. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.giornataprevenzionesismica.it