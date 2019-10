Medici a confronto sulla 'responsabilità professionale' L'iniziativa promossa dall'ordine dei medici

Domani, sabato 19 ottobre, alle 9 presso l'Auditorium Giuseppe D'Alessandro, l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Benevento ha organizzato nell'ambito della XXX edizione degli “Incontri all'Ordine”, un convegno sul tema “La responsabilità professionale”.

“Il Consiglio dell’Ordine di Benevento – ha dichiarato il Presidente Giovani Pietro Ianniello - considerata l’evoluzione della “Responsabilità Medica” , che si muove di pari passo sia con i nuovi costumi che caratterizzano la società civile e influenzano il rapporto medico - paziente, sia con la crescente complessità della medicina moderna, ha deciso di organizzare una giornata di orientamento e di approfondimento sul tema con il coinvolgimento di professionisti della sanità, giuristi, responsabili del rischio clinico e docenti universitari. L’obiettivo è quello di individuare le criticità di una tematica così delicata, tra le più controverse del diritto civile, e di verificare l’attuale stato dell’arte in tema di responsabilità medica, alla luce della legge 24/2017 'Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie'”. Ed in merito, viene precisato: “L’evento sarà diviso in due sessioni: nella prima si affronteranno temi che spaziano dal fenomeno del contenzioso medico alla sicurezza delle cure, al ruolo delle linee guida nell’accertamento della responsabilità in sanità.

Nella seconda, una Tavola Rotonda, si discuterà sulle competenze della Corte dei Conti in caso di colpa grave, sulle azioni di rivalsa e sui riflessi che la legge Gelli avrà sul settore assicurativo. Sarà un importante momento di confronto tra la classe medica sannita, giuristi e rappresentanti del mondo accademico”.