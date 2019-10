Lavoro e industria 4.0, c'è l'incontro con Bentivoglio L'iniziativa nell'ambito del laboratorio di Cives

E' in programma mercoledì, 23 ottobre, alle 17 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa” il primo incontro della tredicesima edizione di “Cives - Laboratorio di formazione al bene comune” con la presentazione del libro di Marco Bentivogli, Segretario nazionale della FIM Cisl dal titolo “Contr’ordine compagni. Manuale di resistenza alla tecnofobia per la riscossa del lavoro e dell'Italia”. Alla tavola rotonda interverranno: Giuseppe Marotta Direttore Demm Università del Sannio, Antonio Mattone. Direttore Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Napoli e l’autore Marco Bentivogli. Introduce Ettore Rossi, Direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento. “Il laboratorio CIVES è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della Diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il titolo generale dell’edizione 2019 – 2020 è: L’economia di Francesco. Costruire nuove esperienze e relazioni economiche. Il percorso formativo si articola in 13 incontri e in attività laboratoriali”.