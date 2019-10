Futuridea e Gruppo Astrofili Beneventani insieme A breve corso di Astronomia di base 2019

Futuridea – Associazione per la Innovazione Utile e Sostenibile - e G.A.B. firmano un accordo di collaborazione che prevede, tra le altre cose, la possibilità di fruire degli spazi in capo a Futuridea presso la struttura in Contrada Piano Cappelle nell’ ambito del Polo della Innovazione promosso dalla Provincia di Benevento, che tanto successo sta riscontrando.

Il G.A.B. è un gruppo di appassionati di astronomia della provincia di Benevento, formatosi già negli anni settanta con l’intento di condividere l’interesse per l’astronomia e la fotografia del cielo e per rincorrere eventi astronomici, come le eclissi, cercando di immortalarli con le migliori tecnologie a disposizione.

L’ accordo è finalizzato ad operare insieme per la promozione, la divulgazione e la diffusione dell’Astronomia e altre scienze attraverso la organizzazione di eventi e momenti di incontro, nonché a

realizzare approfondimenti tecnici e conoscitivi sull’astronomia con particolare riguardo ai settori di ricerca accessibili agli astrofili evoluti e alle tecnologie ad essi non precluse.

L’ accordo prevede inoltre azioni di formazione e divulgazione, gestite dai volontari di GAB, presso il “Campus” di Piano Cappelle. Si parte nei prossimi giorni con il corso di Astronomia di base 2019 in programma a Novembre e Dicembre. Alla parte teorica seguirà una sessione pratica che include l'osservazione del Cielo negli spazi antistanti la sede.