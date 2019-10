Strade provinciali, via libera ai lavori Ecco gli interventi approvati dal presidente Di Maria

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha approvato alcuni provvedimenti di intervento per le strade provinciali. “Si tratta – viene evidenziato in una nota - del risanamento del movimento franoso lungo la Strada provinciale n. 27 'Benevento - Apice Nuova - Confine Provincia di Avellino alla località Calvano del Comune di Apice. Approvazione Progetto preliminare per l'importo complessivo di 220.000 euro; lavori di ricostruzione del muro di contenimento alla località Perillo del Comune di Arpaise (BN). Approvazione in linea tecnica studio di fattibilità. Progetto preliminare per l'importo complessivo di euro 210.000 euro”. Ed ancora: “Via libera ai lavori di ripristino funzionalità e messa in sicurezza di tratti della Strada Provinciale n. 60. Diverso utilizzo delle economie di mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Approvazione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare per l’importo complessivo di euro 25.021 euro. Lavori di interventi di ripristino per tratti saltuari del piano viabile e delle pertinenze stradali lungo le strade provinciali del Comparto 3 Titerno-Tammaro. Approvazione in linea economica progetto definitivo-esecutivo per l’importo complessivo di 81.310 euro. Lavori di consolidamento del tratto stradale bivio Borreca – Caputi – Pannarano lungo la Strada Provinciale n. 11 Pannarano- Pietrastornina. Approvazione in linea tecnica studio di fattibilità – Progetto preliminare per l’importo complessivo di euro 330.000”.