Impianto sportivo "Pietà" al centro dell'incontro del Comitato "Chiediamo di incontrare l'amministrazione per approfondire la vicenda"

Il comitato Pietà e zone limitrofe, guidato dal presidente Gennaro De Luca, ringrazia i componenti dell’ex comitato di quartiere “ Pacevecchia” e il presidente Valentino Soreca dell'associazione "Radici", per le loro dichiarazioni riguardanti il parcheggio e l'impianto sportivo polivalente in costruzione nel quartiere Pietà di Benevento. I loro quesiti sono sostanzialmente i nostri. Saranno questi gli argomenti al centro dell’assemblea straordinaria che si terrà domani, 19 ottobre, alle 16 con il consiglio direttivo e tutti i soci. Seguirà un appuntamento aperto a tutti per discutere del tema in questione. “Auspichiamo nei prossimi giorni, inoltre, di poter incontrare i rappresentanti dell'amministrazione comunale per approfondire la questione ed avere delucidazioni, visto che nessuno è stato interpellato”.