"Lavoriamo per la Legalità", il 24 convegno alla Rocca Promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento

Giovedi 24 ottobre alle ore 10,30, presso la sala consiliare della Rocca dei Rettori, si terrà l’incontro di presentazione del progetto “Lavoriamo per la Legalità”, promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento. Con tale iniziativa, i Consulenti del Lavoro di Benevento, intendono concretamente impegnarsi, oltre che nei propri canonici campi d’azione, tra professionisti e aziende, anche nelle scuole secondarie superiori, promuovendo workshop tematici con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui valori e i diritti fondamentali dell’uomo, che diventano principi imprescindibili del lavoratore. Un impegno reale per far sì che i fondamenti della Costituzione italiana, e la legalità, trovino davvero attuazione nel vivere comune. All’incontro parteciperanno: Antonio De Maria, Presidente della Provincia di Benevento, Luigi Bonagura, Questore di Benevento, Germano Passafiume, Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Benevento, Nunzio Castaldi, esponente della Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo comitato di Benevento, Vincenzo Testa, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento. L’incontro sarà coordinato da Enza Nunziato.