Croce Rossa in piazza per insegnare le manovre salvavita “World Restart a Heart Day” domani dinanzi al centro commerciale di via dei Longobardi

Anche a Benevento, in occasione del “World Restart a Heart Day”, giornata mondiale di sensibilizzazione sull'arresto cardiaco, che si è celebrata il 16 ottobre, la Croce Rossa Italiana dà il via alla campagna “La Scuola del Cuore”. L’iniziativa è stata lanciata con un grande evento, a cui hanno parteciperanno 500 ragazzi delle scuole medie di Milano, per insegnare la rianimazione cardio-polmonare. “La Scuola del Cuore” proseguirà, poi, fino alla fine dell’anno scolastico con progetti dedicati in tutta Italia, per divulgare l’importanza delle procedure salvavita nella popolazione giovanile.

L'appuntamento nel Sannio è per domani, domenica 20 ottobre, nel piazzale antistante il centro commerciale I sanniti di Benevento con le simulazioni a cura del Comitato provinciale Cri del capoluogo snanita.

“L’Organizzazione Mondiale della Sanità - sottolinea Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa - ha approvato la dichiarazione ‘Kids save lives’ che raccomanda l’inserimento di due ore di formazione all'anno sulla rianimazione cardiopolmonare nei programmi di tutte le scuole del mondo, per i ragazzi a partire dai 12 anni. A quest’età, infatti, i bambini sono maggiormente recettivi alle istruzioni che vengono loro fornite e possono apprendere facilmente come aiutare gli altri. La CRI intende formare quanti più giovani possibile, per creare una generazione futura pronta a fare la differenza. Questa iniziativa, che si affianca al protocollo d’intesa con il MIUR con cui facciamo educazione nelle scuole ai corretti stili di vita, è un ulteriore strumento di crescita sociale”.