Cyberbullismo, un convegno all'Università Mercoledì alle 10.30 nella sala rossa in Piazza Guerrazzi

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 10.30, nella Sala Rossa dell’Università del Sannio, in Piazza Guerrazzi, si svolgerà il convegno “Cyberbullying: legal aspects and technical protection”. L'evento è stato organizzato dal prof. Gaetano Continillo, referente per l'orientamento del Dipartimento di Ingegneria, in collaborazione con il Liceo Scientifico G. Rummo di Benevento, nella persona di Sonia Caputo, docente di lingua inglese e coordinatrice beneventana del progetto europeo 'Together against Cyberbullying'. All’incontro parteciperanno i ragazzi delle due scuole della Lituania e del Portogallo, ospiti del Liceo Rummo nell’ambito di un progetto Erasmus, insieme ai loro docenti accompagnatori ed alcuni alunni del Liceo Rummo.

Sono previsti gli interventi dei professori Unisannio: Aaron Visaggio, docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, e Antonella Marandola, ordinario di Procedura penale. Si tratteranno gli aspetti legali del cyberbullismo e anche la tecnologia di analisi e di contrasto, con un approccio comparativo internazionale e con linguaggio divulgativo.