Rateazioni e sconti per le imprese, un seminario all'Inail Domani dalle 9 presso la sede di via Flora

La Sede Inail di Benevento, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento, ha organizzato, per domani (23 ottobre - Benevento in via Flora 76 dalle 9), un seminario di approfondimento sul tema: Rateazioni e sconti per le imprese: aspetti tecnici e novità. Servizi telematici di certificazione e verifica: procedure operative per la registrazione e l’utilizzo dei servizi.

Saranno illustrate la nuova disciplina delle rateazioni dei debiti con Inail, in vigore dallo scorso 30 luglio, e le modalità per accedere agli sconti per prevenzione, con riduzione del tasso medio di tariffa, per le aziende che effettuano interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. L’incontro sarà occasione anche per analizzare, insieme ai Consulenti del Lavoro, le

problematiche emerse nei primi mesi di utilizzo del nuovo applicativo CIVA, per i servizi telematici di certificazione e verifica di impianti ed attrezzature di lavoro.

Il programma prevede i saluti di Grazia Memmolo, Dirigente Reggente Direzione Territoriale Inail Avellino Benevento; Vincenzo Testa, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Benevento. L'apertura dei lavori è affidata ad Anna Villanova, Responsabile Sede Inail Benevento. Quindi gli interventi: La nuova disciplina delle rateazioni Inail - Giuseppina Catalano, Inail Benevento; La domanda di sconti per prevenzione: aspetti tecnici del nuovo modello OT23 - Giacomo Mazzoli, Inail Campania; Il Sistema CIVA per i servizi telematici di certificazione e verifica di impianti e attrezzature di lavoro. Procedure operative per la registrazione e l'utilizzo dei servizi - Carmine Piccolo e Giuseppina Aversa, Inail CVR UOT di Avellino.