Il 25 ottobre si celebra "Il giorno dei sanniti" L'idea dell'Archeoclub. In prefettura un convegno sul tema Le radici del presente

Il 25 ottobre sia il Giorno dei Sanniti. E' nuova idea lanciata dall’Archeoclub. L’iniziativa, sposata dalla Prefettura di Benevento, che ha concesso il proprio patrocinio morale, prevede la celebrazione, il 25 ottobre di ogni anno, di una giornata dedicata alle radici storiche del Sannio beneventano.

La data è stata scelta perché celebra l’istituzione della Provincia di Benevento, avvenuta nel 1860, e l’inaugurazione del Palazzo del Governo, avvenuta nel 1910. Si è trattato, in entrambi i casi di momenti emblematici del riscatto civile e politico del nuovo Sannio, momenti che non devono essere dimenticati, anche per non cadere nel pessimistico convincimento di essere sempre ai margini della vita e della storia italiana.

Il “Giorno dei Sanniti” è, quindi, una data per ricordare l’eredità della nostra storia, per non dimenticare il percorso fin qui compiuto e cosa imparare da esso. Il primo appuntamento, che cadrà il prossimo 25 ottobre, verrà celebrato con un seminario storico organizzato presso la Prefettura di Benevento. Il convegno, dal titolo “Le radici del presente”, si svolgerà, a partire dalle ore 17:00, nel Salone della Prefettura.

Il programma dell’incontro prevede i seguenti interventi: Francesco Antonio Cappetta, prefetto di Benevento: Saluti istituzionali; Giacomo de Antonellis: “La nascita della provincia di Benevento”; Giuseppe Patrevita: “Il Palazzo del Governo”; Italo Iasiello: “Il toro e l’emblema del Sannio”; Maurizio Cimino: “I gladiatori sanniti”; Francesco Morante: “La Società Storica del Sannio”. Seguirà un intervento musicale a cura del Gruppo di archi Sannio.