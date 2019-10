Costa: qualcosa di strano nel rogo di Casalduni Il Ministro dell'ambiente ne ha parlato durante la visita allo Stir di S. Maria Capua Vetere

“Gli incendi negli Stir di Santa Maria Capua Vetere e Casalduni hanno qualcosa di strano, dobbiamo permettere alla Procura di lavorare per individuare i colpevoli”.

Ieri sera in visita allo Stir di Santa Maria Capua Vetere, dopo il rogo del 17 ottobre scorso, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha parlato anche dell'impianto di Casalduni.

E se i rappresentanti del territorio ribadiscono la necessità di un'azione di vigilanza che coinvolga l'esercito il Ministro promette: “una riposta solida a questi criminali dell'ambiente”.

Poi dichiara necessaria un'azione comune che coinvolga Prefetture, Province e Regione.

“Occorre ritarare il sistema” ha spiegato a margine della sua visita Costa che ha fatto appello ai sindaci per essere aiutato promettendo telecamere, rimozione dei rifiuti e isole ecologiche. Ha poi ribadito che i suoi tecnici sono al lavoro con il Ministro degli Interni per attuare nuove soluzioni. Poi si è concentrato sulle indagini: “Tutto quello che fa la Procura della repubblica è coperto dal segreto investigativo, ed è giusto che sia così perché c'è qualcosa di strano in questo incendio come in quello di Casalduni, in provincia di Benevento. Lasciamo lavorarer la Procura, sono convinto che i colpevoli saranno individuati”.