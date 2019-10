Maria Rosaria Pecce alla guida del Dipartimento di Ingegneria Sarà direttore per i prossimi tre anni

La professoressa Maria Rosaria Pecce è il nuovo direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio. Subentra al prof. Umberto Villano e resterà in carica per i prossimi tre anni. Dal 1999 in servizio all’Università del Sannio, nel 2000 la professoressa Pecce è stata il primo ordinario donna in Italia del settore di Tecnica delle Costruzioni. Per 12 anni è stata presidente del corso di laurea in Ingegneria civile di Unisannio. Delegata all’Edilizia di ateneo durante il mandato del rettore Filippo de Rossi, è stata eletta quest’anno nella Giunta Nazionale del Raggruppamento di Tecnica delle Costruzioni, di cui è anche coordinatrice.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti i colleghi che hanno consentito la mia elezione – ha dichiarato la prof.ssa Pecce -. Cercherò di coordinare il dipartimento in un’ottica di condivisione e collaborazione con i colleghi e il personale tecnico amministrativo, raccogliendo un’importante eredità, considerati i brillanti risultati raggiunti con la premialità di dipartimento di eccellenza”.