Disagi per la soppressione tratta Chieti - Benevento Io x Benevento incontra il presidente della Provincia

Giuseppe Schipani, presidente dell’Associazione Io x Benevento, ha incontrato il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, per i disagi relativi alla soppressione della tratta Chieti-Benevento andata e ritorno. L'intervento dell'associazione è arrivato dopo la segnalazione di alcuni docenti e studenti.

"Dal colloquio è emerso - spiega Schipani - che il presidente Di Maria farà presente alla Regione tali disagi e proverà a contattare la società che forniva questo servizio. Bisogna tenere in considerazione, comunque, che la questione trasporti è di competenza regionale e non più della Provincia.

Dalla segnalazione si apprende che, il giorno 30/09/2019, il gruppo di trasporti Satam - che collegava Chieti Scalo con Benevento - decideva di sopprimere la fermata su Benevento in quanto, ad avviso della società, c’era poca utenza. Una decisione presa improvvisamente e senza ampio preavviso all’utenza che, logicamente, si è trovata spiazzata.

Il gruppo Satam effettuava due corse che conducevano a Benevento: una di mattina e l’altra di pomeriggio, ed era stato chiesto di non eliminarle entrambe, ma provare ad effettuarne almeno una (quella pomeridiana). Alla luce di ciò, per raggiungere Campobasso, si è costretti a farsi accompagnare da un familiare, per poi prendere un pullman del gruppo Sati per raggiungere Chieti.

L'auspicio è quello che si possa trovare una soluzione ad un disagio inevitabile per l'utenza che effettua tale percorso. Di seguito il link della petizione al fine di ripristinare il collegamento Chieti-Benevento effettuato dal gruppo Satam http://chng.it/6fLRYG6x".