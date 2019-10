Asl: "Lavori al sistema, da domani sospesi alcuni servizi" Si tratta delle attività di scelta dei medici ed esenzioni ticket per patologia

"A causa di improcrastinabili operazioni tecniche di aggiornamento del sistema informativo aziendale, le attività degli uffici presenti in tutti i Distretti Sanitari, competenti per richieste di scelta e revoca dei medici e di esenzioni ticket per patologia, da domani, 24 ottobre, alle ore 12, saranno temporaneamente sospese". E' quanto comunicato in una nota a firma del direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, che in merito assicura: "Da martedì 29 ottobre prossimo, sarà ripristinata la funzionalità degli sportelli che saranno aperti al pubblico negli orari di lavoro consueti. Ci scusiamo per il disagio".