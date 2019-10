"Lavoriamo per la Legalità", la storia di Antonio Bartuccio Alla Rocca dei Rettori l'iniziativa dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Benevento

Grande partecipazione, questa mattina, all’incontro di presentazione, del progetto “Lavoriamo per la Legalità” promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Benevento, guidato da Vincenzo Testa. Nell’affollata sala consiliare della Rocca dei Rettori, una platea composta dagli alunni degli istituti superiori aderenti al progetto, consulenti del lavoro ma anche da semplici cittadini e autorità. “Il fine che ci proponiamo con questa iniziativa, è quello di sensibilizzare i ragazzi su un tema delicato come quello della legalità, partendo dal raccontare la storia di Antonino Bartuccio - ha spiegato il presidente dei Consulenti del Lavoro, Vincenzo Testa - un uomo, che da pubblico amministratore, ha sfidato le cosche della ‘ndrangheta e che dal 2014 vive, con la sua famiglia, sotto scorta. Partendo dalla sua storia, intendiamo lanciare, ai ragazzi, un messaggio e un invito a essere sempre normalmente onesti. Il progetto – spiega ancora Testa - si svolgerà attraverso dei workshop, che si terranno nelle scuole, in cui parleremo della storia di Nino Bartuccio, leggeremo il suo libro, e approfondiremo tematiche quali: il lavoro nella Costituzione, gli strumenti sociali e legislativi per il contrasto alla criminalità organizzata, il ruolo del professionista come presidio della legalità. I ragazzi saranno chiamati a partecipare attivamente ai lavori; infatti saranno impegnati a realizzare dei piccoli contributi (video/immagini o elaborati cartacei) che mettano in luce le loro idee sul tema della legalità. I migliori elaborati saranno premiati durante la prossima edizione del Festival del Lavoro, kermesse annuale organizzata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, con i protagonisti dell’economia, della politica e della società”.

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha espresso il suo più vivo apprezzamento per il progetto "Lavoriamo per la legalità", intervenendo alla presentazione dell’iniziativa nella Sala consiliare della Rocca dei Rettori.

L’incontro, moderato dalla giornalista Enza Nunziato, con la partecipazione del Questore di Benevento Luigi Bonagura; del comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Germano Passafiume; di Nunzio Castaldi, esponente della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo Comitato; Vincenzo Testa, presidente dell'Ordine, è stato finalizzato a coinvolgere e sensibilizzare le classi quinte degli Istituti superiori con workshop tematici sulle buone pratiche della legalità.