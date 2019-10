Venerdì a Benevento la protesta dei lavoratori del 118 Sit-in e sciopero di 6 ore dinanzi alla sede Misericordia organizzato dalla Cub

I lavoratori della Misericordia 118 aderenti al Cub Sanità Italiana di Benevento hanno organizzato per domani dalle 10 alle 14 un sit-in dinanzi alla sede amministrativa della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia sita in via Giovanni Calandriello, in concomitanza dello sciopero dal servizio, di 6 ore per ogni turno, indetto dalla Cub “per porre fine, si spera, alle diseguaglianze operanti nell’organizzazione del servizio. A seguito dello sciopero proclamato lo scorso 14 ottobre – spiega il Segretario generale Cub di Benevento, Giuseppe Gentilcore - dopo un tentativo di conciliazione prefettizio con esito negativo, ci saremmo aspettati dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia un atteggiamento maggiormente riflessivo, un invito scritto volto a stemperare gli animi e perché no finalizzato a convincerci a revocare lo sciopero. Tutto ciò non solo non è accaduto ma addirittura ad alcuni lavoratori ed alle Istituzioni è stata inviata una nota volta a deridere l’operato sindacale forse con la speranza di travisare la realtà che è sotto gli occhi di tutti i dipendenti. La cosiddetta realtà del 'Pensiero Unico' per cui esiste una sola Verità, quella del 'Padrone'; Ebbene si del 'Padrone' al cui pensiero o ci si allinea o si viene bistrattati quando non puniti. Ebbene a noi ed a molti lavoratori piace pensare liberamente, chiedere ciò che è giusto e normato, nulla di più, ed in nome di tale libertà costituzionalmente garantitaci domani scioperiamo”.