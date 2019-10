Domenica visite urologiche gratuite a Benevento Iniziativa della consigliera delegata alle Pari opportunità, Callaro

La Consigliera delegata alle Pari opportunità, Patrizia Callaro, comunica che il prossimo 27 ottobre, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, con l'ambulatorio mobile della Croce Rossa Italiana, posizionato all’interno dell’ex edificio scolastico di contrada Madonna della Salute, saranno erogate prestazioni sanitarie gratuite urologiche effettuate dal dottore Giovanni Castelluzzo urologo e Andrologo presso l'Ospedale Fatebenefratelli.

L’iniziativa, sostenuta con grande disponibilità dal Comitato di Quartiere della Contrada Madonna della Salute tramite il suo presidente, Gianni Tretola, rientra nel progetto sanitario a favore degli indigenti avviato nel gennaio 2018 con la firma del Protocollo d’intesa sottoscritto a tra il Comune di Benevento, la Croce Rossa Italiana e l’Ospedale Fatebenefratelli.

La giornata è dedicata ad esami preventivi, sia per gli uomini che per le donne. Per i primi gli esami prevedono l’accertamento di eventualipatologie prostatiche. Il cancro della prostata,dopo il tumore del polmone, rappresenta infatti il tumore più frequente nel maschio ed è opportuno effettuare,a partire dall’età di 50 anni,una visita urologica di controllo ed un dosaggio del PSA almeno una volta ogni 12 mesi. Per le donne la prevenzione riguarderà invece l’incontinenza urinaria e l’eventuale individuazione di percorsi diagnostico-terapeutici per la relativa cura e guarigione. Per gli esami non è prevista alcuna prenotazione. Basterà solo presentarsi domenica mattina direttamente presso la struttura mobile, eventualmente muniti di recenti o comunque precedenti esami e referti medici. "Auspico - ha dichiarato Patrizia Callaro – che al di la di prestazioni sanitarie di qualità,anche questa ulteriore attività di vicinanza e solidarietà possa contribuire a far sentire meno soli coloro che sono in difficoltà".