Vaccinazioni antinfluenzale, l'Asl avvia la campagna L'iniziativa promossa dall'azienda sanitaria locale

Mercoledì 30 ottobre alle 9.30, presso il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento il Direttore Generale, Gennaro Volpe, terrà una conferenza stampa per "la promozione della campagna vaccinale". E' quanto annunciato in una nota dell'Asl che evidenzia come all'incontro interverranno: "Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, il Sindaco della città, Clemente Mastella e il Presidente dell’Ordine dei Medici, Giovanni Ianniello. Durante l’incontro, i presenti, per testimoniare l’importanza di proteggersi dal virus dell’influenza, si vaccineranno in tempo reale".