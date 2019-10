Pomodori, passata e vini doc non tracciabili sequestrati Una tonnellata di passata, 400 chili di pomodorini del vesuvio e 1700 litri di vino sequestrati

Oltre 1 tonnellata di passata di pomodoro, 400 kg di pomodorini del piennolo del Vesuvio Dop in vasetto e 1.700 litri di vino rosso e bianco Doc sequestrati. E' il bilancio di un'operazione in Campania dei carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Salerno. In particolare, in provincia di Caserta, sono state sequestrate 1.650 bottiglie di passata di pomodoro, per oltre una tonnellata di prodotto, per mancata rintracciabilità; 1.100 vasetti di "Pomodorini del Piennolo del Vesuvio DOP", per un ammontare di 400 kg, poiché munite di etichette non autorizzate dal relativo consorzio di tutela con contestuale diffida al titolare dell'industria conserviera di rietichettare il prodotto. In provincia di Benevento i militari dell'Arma hanno messo i sigilli a 2.250 bottiglie di vino rosso e bianco DOC (Piedirosso, Aglianico del Sannio e Greco), per 1.700 litri complessivi, in quanto etichettate con indicazioni non consentite dalla legge. Comminate anche 3 sanzioni amministrative per 3.500 euro.