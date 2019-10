Verde pubblico, al via nuovo intervento: ecco dove e quando Feleppa: "Entro il 4 novembre il comune avvierà il nuovo piano delle potature del verde in città"

Al via a Benevento un nuovo intervento per il verde pubblico. Ad annuncialo il delegato al settore, Angelo Feleppa che evidenzia: “Entro il 4 novembre il comune di Benevento avvierà il nuovo piano delle potature del verde in città. I primi interventi riguarderanno i viali principali della città. In dirittura d'arrivo anche le prime misure sul decoro urbano”. Ed inoltre, Feleppa spiega: “A breve si partirà con la sostituzione delle panchine nelle zone di via Flora e via De Caro. Il nuovo arredo urbano sostituirà le vecchie panchine ormai rovinate anche a causa delle intemperie. Contemporaneamente sarà avviato il restyling dei giardinetti pubblici di via Almerico Meomartini con la pulizia, la cura del verde, l'impianto idrico ed arredi che doneranno più decoro al sito. Saranno infine ben 25mila le piantine che saranno messe a dimora negli spazi verdi e nei parchi cittadini. Una serie di azioni messe in campo grazie a tutta l'amministrazione guida da Clemente Mastella che puntano a donare un decoro a Benevento tutto l'anno. Interventi come le potature che necessariamente devono seguire un preciso ciclo e calendario – conclude Feleppa - e che puntano ad ottenere ordine, pulizia e spazi verdi curati dodici mesi all'anno”.