Nunzia De Girolamo alla conduzione di Linea Bianca Nuova avventura per l'ex parlamentare sannita

La carriera di Nunzia De Girolamo in tv potrebbe vivere una nuova intensa stagione. L'ex parlamentare sannita, infatti, dovrebbe lavorare per la nuova stagione di Linea Bianca. Lo annuncia l'Adnkronos secondo cui: “la direttrice di Rai1 Teresa De Santis avrebbe avviato una trattativa per affidare la co-conduzione del programma, che tornerà ogni sabato, a dicembre su Rai1, a Nunzia De Girolamo, ex deputata del centrodestra e moglie di Francesco Boccia (Pd), attuale ministro degli Affari Regionali. Una trattativa che sarebbe stata avviata in accordo con l'ad Rai Fabrizio Salini.

'Linea Bianca', programma condotto da Massimiliano Ossini, cui si affiancherebbe, quindi, Nunzia De Girolamo, sta per riaprire i battenti della nuova stagione (2019-2020) con il solito focus sulla montagna fra culture, realtà di imprese, tradizioni, alimentazione”.