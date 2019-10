Letta: fermare la fuga dei giovani per salvare il Mezzogiorno E sul taglio dei parlamentari: non è necessariamente un male

Fermare la fuga dei giovani dal Mezzogiorno. E' il grido d'allarme che Enrico Letta ha lanciato da Benevento dove ha tenuto la sua Lectio Magistralis per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Benevento sul tema: clima da difendere, migrazioni da gestire, tecnologie a misura d'uomo.

“E' necessario trovare un modo perchè i giovani del Mezzogiorno non se ne vadano o, comunque, tornino dopo esperienze all'estero. La fuga dal Mezzogiorno è un grandissimo rischio. E' necessario lavorare per riattirarli aiutandoli a dare qui il loro meglio”.

Il direttore della scuola di affari internazionali dell'istituto di studi politici di Parigi ha guardato in particolare alle aree interne per le quali la politica deve agire: “C'è bisogno di politiche che spingano i giovani a tornare. Senza la loro linfa è difficile che si riescano a rinnovare la società, l'economia, la politica”.

E poi sulla questione del taglio dei parlamentari ha proseguito: “non è necessariamente un male, credo che possa essere aggiustato così da dare la giusta rappresentanza alle aree interne. Necessaria un'attività intelligente per riequilibrare il divario tra i grandi centri urbani e le aree interne, a partire dal tema dei servizi, dalla rappresentanza istituzionale il tema del riequilibrio è fondamentale spero aiuti a fare le scelte giuste”.