Indipendenza energetica, le novità da Simac Solar e Tesla Mobilità elettrica e batterie per fotovoltaico al centro dell'open day dell'azienda sannita

Far conoscere a tutti la mobilità elettrica e i sistemi per l'indipendenza energetica. E' il senso dell'incontro in programma oggi alla Simac Solar, azienda sannita che si trova nella zona industriale Torrepalazzo di Torrecuso e che vanta quasi 30 anni di esperienza nel settore del fotovoltaico, sistemi di accumulo, solare termico e pompe di calore.

Un open day promosso per incontrare le tecnologie sviluppate da Tesla, azienda californiana leader nella produzione di veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi di accumulazione energetica.

“L'obiettivo di oggi – racconta Rino Massaro, amministratore Simac Solar – è quello di presentare a tutti esempi di mobilità elettrica e batterie di accumulo per gli impianti fotovoltaici capaci di fare ottenere un'indipendenza fra l'80 e il 90 per cento”.

Simac Solar, infatti, come installatore certificato Tesla dedica un focus al sistema Tesla Powerwoll che è il miglioramento del sistema fotovoltaico tradizionale e permette di avere una quota di autoconsumo maggiore, dipendendo meno dalle fonti tradizionali. Un sistema che si installa su qualsiasi impianto fotovoltaico e permette, in sostanza, di diventare maggiormente padroni della propria energia.

“Pensare ad una casa autosufficiente – prosegue Massaro – significa produrre l'energia di cui si ha bisogno per riscaldarla, raffrescarla e produrre acqua calda. La mobilità elettrica completa il sistema e lascia immaginare un utente che a casa si ricarichi l'auto dando contemporaneamente un contributo all'ambiente e riuscendo ad ottenere un notevole risparmio nella propria economia. Un impianto fotovoltaico abbinato ad una batteria della Tesla produce un risparmio notevole testimoniato da tanti nostri clienti che hanno già fatto questa scelta”.

“Sono venuto a conoscere di persona il futuro in campo energico e della mobilità, un futuro su cui il governo del movimento Cinque Stelle ha scommesso”. Così il deputato grillino Generoso Maraia, componente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, presente all'open day che ha proseguito “Già lo scorso anno in legge di bilancio abbiamo approvato un'importante misura che sarà di stimolo e incentivo per le auto elettriche in un Paese che pian piano si sta ammodernando anche da questo punto di vista, con molte aziende che stanno puntando sulla conversione energetica che è il futuro. Necessario diffondere l'importanza delle energie rinnovabili a tutti, a cominciare dalle scuole”.