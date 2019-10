Il Comitato Pietà e zone limitrofe incontra il sindaco Al centro dell'incontro parcheggio e impianto sportivo e altre vicende che interessano quatiere

Gennaro De Luca e Giampiero Mastronardi rispettivamente presidente e socio del comitato Pietà e zone limitrofe, grazie all’interessamento del delegato del Comune ai comitati di quartiere, Angelo Feleppa, di incontrare il sindaco Clemente Mastella, l'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello e l'assessore alle Politiche Economiche del Comune di Benevento, Maria Carmela Serluca.

Il primo argomento affrontato è stato quello "riguardante il parcheggio e l’impianto sportivo polivalente in costruzione nel quartiere. La Serluca ha precisato, sostenuta dal primo cittadino, che prima di ogni azione di affidamento ci sarà una interlocuzione col comitato di quartiere, ribadendo che non ci sarà alcuna esclusività in fatto di utilizzo dei nuovi impianti. Il sindaco - spiegano dal Comitato -, sollecitando l’assessore Pasquariello, si è espresso anche sulle altre questioni sul tappeto. Annunciato, intanto, il ripristino del manto stradale in via Pietà e in via rampa San Barbato. Gli altri problemi(pali luce tagliati, segnaletica carente) sono stati inseriti nella lettera protocollata agli uffici comunali. Mastella si è reso altresì disponibile ad un confronto sul posto con i residenti. Sul discorso dei trasporti pubblici è stato chiesto un incontro con Felicita Delcogliano, assessore alla mobilità e trasporti.

Nel frattempo, già dalle prime ore dell’alba, su iniziativa del delegato al Verde pubblico Angelo Feleppa e dell’Asia spa è stata ripulita via Pietà".