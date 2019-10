Io x Benevento: "No a manutenzione alloggi sì a progressioni" L'associazione dopo le lamentele dei cittadini pone una serie di quesiti allo Iacp - Acer

Lo sportello dell’Associazione Io X Benevento, dedicato agli inquilini degli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dello IACP/ACER, riceve quotidianamente segnalazioni per la mancata manutenzione con disagi continui per i residenti. “I dirigenti dell’Ente – spiega Giuseppe Schipani -, motivano la omessa e/o tardiva manutenzione, alla mancanza di risorse economiche ma, se mancano i soldi, allora, chiediamo ai dirigenti dello IACP/ACER come siano state attuate le progressioni economiche orizzontali per i dipendenti?.

Secondo Io X Benevento “all’ingresso della sede dell’Ente, è affissa la graduatoria dei numerosissimi dipendenti che hanno ottenuto le progressioni con il notevole innalzamento della spesa”.

Poi sette domande indirizzate ai dirigenti Danilo Boscaino, Enzo Paolo e al commissario Gentile: 1) Se non ci sono soldi, come si fa a spendere di più per le progressioni economiche per i dipendenti che per la manutenzione degli immobili?

2) E’ legittima la procedura delle progressioni dei dipendenti se mancano veramente le risorse economiche?

3) E’ legittima la procedura se il bilancio di previsione 2019 non è stato approvato ( sul sito non è stato pubblicato)?

4) Il Collegio dei Revisori Contabili ha dato parere positivo per il finanziamento del Fondo della Contrattazione Decentrata?

5) E’ legittimo utilizzare le risorse economiche che provengono anche dai canoni di locazione degli inquilini per altri fini e non per la manutenzione?

6) Se l’Ente ha problemi economici, perché si continua ad esternalizzare servizi ed attività nonostante il parere negativo dei Revisori contabili che di fatto ha vietato le esternalizzazioni (così si legge sui pareri dei revisori)?

7) E’ legittimo non dare seguito a tutte le prescrizioni, divieti e pareri negativi del Collegio dei revisori?

Nell’interesse degli assegnatari delle case popolari, al fine di tutelare i loro diritti, l’Associazione Io X Benevento, attende risposte dai vertici dell’Ente ma continuerà a vigilerà ed in mancanza di risposte, si rivolgerà alle Autorità competenti”.