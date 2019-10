Vertenza Samte, i sindacati sul lavoratore fermato con benzina "Un caso che si trascina da troppo, grande difficoltà ed esasperazione ma occorre chiarire"

“Come Organizzazioni Sindacali riteniamo fondamentale che le forze dell’ordine facciano piena luce sull'accaduto e sulla volontà reale del lavoratore, che certamente versa, come molti colleghi, in una situazione ormai di indigenza.

Riteniamo che la vertenza SAMTE si sta trascinando ormai, da troppo tempo mettendo in grande difficoltà finanziaria le famiglie coinvolte, inducendo ad atteggiamenti di massima esasperazione e protesta”.

Così', in una nota, le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil in riferimento alla denuncia del lavoratore dipendente Samte (leggi qui).

“Qualora – proseguono - si accertasse che la volontà del dipendente, fosse di nuocere alla funzionalità dell’impianto, in questo caso condanneremmo fermamente tale volontà, in quanto rappresenterebbe un gesto deplorevole che mette a rischio il lavoro fin qui svolto per riavviare l’impianto Stir. Sicuramente le forze dell’ordine faranno chiarezza sull’accaduto. Intanto l’incontro di lunedì mattina in regione Campania, è stato nuovamente rinviato, evidentemente non si trova la “quadra” e i lavoratori continuano a non percepire gli stipendi”.