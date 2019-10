Studenti del Palmieri - Rampone in Grecia L'esperienza nell'ambito del progetto Erasmus+

L’Istituto Palmieri Rampone di Benevento atterra in Grecia per la seconda mobilità Erasmus+, il programma di mobilità dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il progetto Erasmus+ per il quale l'Istituto Palmieri Rampone è coinvolto appartiene alla Key action 2: cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi.

"Il progetto dal titolo “Footprints of history in the footsteps of technology” - spiegano dalla scuola - vede protagoniste Turchia, Grecia, Italia e ad ospitare la seconda mobilità, questa volta è la 6th Senior High School of Kavala in Grecia. I docenti Lepore, Mercaldo e Zollo, hanno accompagnato un gruppo di cinque studenti dei due istituti alla scoperta di nuovi stimoli culturali e nuove esperienze. Come si evince dal titolo del progetto, studenti ed insegnanti stanno portando avanti un percorso di apprendimento e utilizzo delle tecnologie innovative a servizio della storia e dell’arte. Grazie a questo progetto, gli studenti e gli insegnanti percorreranno siti archeologici e pagine di storia attraverso la realtà aumentata e immagini 3D. Saranno in grado di cavalcare i periodi storici più significativi, semplicemente indossando una maschera 3D o fotografando un codice QR per entrare a piè pari nella realtà dell’antica Grecia e delle conquiste dell’antica Roma. Il primo giorno in Grecia è stato dedicato alla visita del sito archeologico di Philippi, dove gli studenti hanno raccolto materiale per arricchire il progetto in corso. Poi, alle numerose visite e scambi culturali si sono susseguiti workshop e laboratori didattici, che hanno ampliato le conoscenze tecnologiche di alunni e insegnanti. Esperienze avvincenti e vissute in modo condiviso fanno parte dei programmi Erasmus e rappresentano sempre nuove opportunità di crescita intellettuale e professionale. Gli impegni futuri dell’Istituto Palmieri-Rampone prevedono l’accoglienza dei gruppi dalla Grecia e dalla Turchia nel mese di aprile 2020. Siamo pronti ad accoglierli con la passione e l’entusiasmo che ci caratterizzano".