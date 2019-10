Topi nella scuola dei bimbi. Mamme inviperite Alla Sant'Angelo a Sasso, il dirigente spiega: "Vero, aumentati dopo inizio lavori per McDonald"

Topi in classe alla Sant'Angelo a Sasso: negli ultimi giorni alcune mamme hanno segnalato la presenza degli animali, con avvistamenti dei roditori e dei loro escrementi tra i banchi e gli oggetti didattici. Alcune mamme, ovviamente preoccupate per la situazione e le potenziali conseguenze hanno preferito tenere i figli a casa, andandoli a prendere dopo il tam tam che si è ingenerato.

Conferma arriva dal dirigente dell'Istituto, Michele Ruscello, che individua la causa nei lavori per la costruzione del McDonald e informa di aver tempestivamente e più volte sollecitato Comune e Asl: “Dopo l'inizio degli scavi per la costruzione del McDonald – spiega il dirigente – si è assistito a un aumento di avvistamenti di topi in zona. Per quanto attiene alla scuola ho provveduto a segnalare immediatamente ad Asl e Comune di verificare ed eventualmente procedere a una derattizzazione. Stamattina ho di nuovo sollecitato personalmente e sia l'assessore De Nigris, sia il dottor Zerella dell'Asl, che ringrazio, mi hanno dato disponibilità a intervenire tempestivamente. Naturalmente ci sono tempi tecnici ma è molto probabile che si interverrà nei prossimi giorni, approfittando delle imminenti festività”.