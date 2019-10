Incontri micologici alla Rocca dei Rettori L'iniziativa dedicata al tema della "conoscenza e dell'uso responsabile dei funghi"

Si intitola “Buoni da morire” la tre giorni di “Incontri micologici” in programma dal 1 al 3 novembre presso la Rocca dei Rettori. Promossa dalla Regione Campania, con il patrocinio della Provincia di Benevento e l’organizzazione di LerkaMinerka e MicoNatura, la manifestazione affronta il tema della "conoscenza e dell’uso responsabile dei funghi". Antonio Di Maria, Presidente della Provincia, e Giampaolo Parente, Dirigente della Regione Campania, pertanto, invitano tutti a "partecipare agli Incontri micologici alla Rocca dei Rettori per poter acquisire maggiori informazioni e delucidazioni su questa materia. Contando sul fatto - si legge in una nota - che nel Sannio è ormai insediato da tempo un polo di eccellenza a livello regionale in campo micologico, 'Buoni da morire' costituisce una occasione importante e qualificata dal punto di vista scientifico per evitare improvvisazioni nell’approccio alla ricerca ed al consumo dei funghi. Gli 'Incontri micologici' prevedono numerosi appuntamenti una mostra fotografica a cura di Giulio Martino, workshop e discussioni micologiche, a cura di Silvana Malva e Giuseppe Porcaro. Previste infine le Discussioni micologiche curate di Silvana Malva nelle giornate di venerdì 1 novembre, a partire dalle ore 17, e sabato 2 novembre dalle 10 e 12 e dalle 16 alle 18".