Influenza, dal prossimo 30 ottobre il via alle vaccinazioni Il direttore generale dell'Asl: "l'influenza può diventare causa di pericolose complicanze"

Mercoledì prossimo, 30 ottobre, parte la campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Essa sarà realizzata dall’ASL Benevento con il coinvolgimento del Servizio Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, dei Centri Vaccinali distrettuali e dei medici di medicina generale.

L’influenza, a detta degli esperti, quest’anno sarà più aggressiva degli anni scorsi. E’ dunque importante vaccinarsi. Per poter effettuare gratuitamente il vaccino è sufficiente che i cittadini aventi diritto, coloro che superano i sessantacinque anni di età o che sono affetti da malattie croniche, si presentino, muniti di codice fiscale, presso gli ambulatori del Servizio Vaccinale della Asl, presenti nei cinque distretti sanitari, oppure dal proprio medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. “Siamo riusciti a realizzare, in breve tempo, un’azione concreta con l’apertura di ambulatori per le vaccinazioni presso tutti e cinque i Distretti Sanitari - Commenta Gennaro Volpe - Direttore Generale dell’Asl Benevento - E’ importante vaccinarsi, in particolare per le persone appartenenti alle categorie a rischio, per le quali l'influenza può diventare causa di pericolose complicanze e ospedalizzazioni. Da parte nostra - continua il DG - c’è tutto l’impegno a facilitare ed agevolare l’accesso a queste prestazioni anche con una efficace campagna informativa che sarà presentata il prossimo 30 ottobre, alle 9.30 presso la sede Asl di via Mascellaro, con una conferenza stampa in cui interverranno anche il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, il sindaco della città, Clemente Mastella e il Presidente dell’Ordine dei Medici, Giovanni Ianniello, per testimoniare, vaccinandosi in tempo reale, l’importanza di proteggersi dal virus dell’influenza.