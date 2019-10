"Ci negano i lampioni?Appendiamo lumini votivi per protesta" Singolare iniziativa di un commerciante: "Hanno tolto palo della luce da un anno, siamo al buio"

Singolare protesta a Benevento da parte dei titolari di un'attività commerciale in zona Ponte delle Tavole: un lumino di quelli votivi, a batteria, dalla luce fioca e quasi cimiteriale appeso all'esterno del negozio su un palo assieme al cartello “In attesa che il Comune ci rimetta il palo della luce ci arrangiamo così”.

Come spiegano i titolari, il lampione dell'illuminazione pubblica presente in zona è stato abbattuto in un incidente stradale ormai un anno fa “Ho chiesto a chi l'ha rimosso quando sarebbe stato ripristinato – racconta il titolare dell'azienda – e mi è stato risposto “un mese”, solo che è passato un anno, era dicembre scorso”.

E ora la situazione si fa pericolosa: “Purtroppo è una strada su cui si corre, già avevamo fatto una raccolta firme per installare i dossi assieme ad altri residenti proprio per limitare l'alta velocità. Al buio diventa pericolosissimo, specie ora che le giornate vanno accorciandosi: i clienti devono per forza parcheggiare di fronte al mio negozio e attraversare la strada per entrare, rischiando di essere travolti perché non visti. Per questo ci siamo inventati questa protesta”.