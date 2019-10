L'amore non fa male, stop alla violenza sulle donne Il progetto coinvolge giovani sanniti e casertani

Si terrà dal 30 ottobre al 5 novembre presso l’Hotel President di Benevento lo scambio giovanile “Love doesn’t hurt – L’amore non fa male”, cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea e dall’Ufficio Franco-Tedesco per la Gioventù.

Si tratta della terza ed ultima fase di un progetto trinazionale che ha visto l’Associazione Koinokalò guidare 10 giovani, tra sanniti e casertani, in un cammino di approfondimento sui temi della cittadinanza europea,dell’islamofobia e delle discriminazioni razziali e religiose.

Il gruppo italiano, nelle due scorse estati, è stato ospite della Mission Locale des Bords de Marne a Thiais, nel distretto di Parigi, e dell’Associazione Transaidency a Berlino e nei prossimi giorni si appresta ad ospitare a Benevento i gruppi francese e tedesco.



Il tema dello scambio è la violenza contro le donne ed in questo ambito saranno realizzati workshop di approfondimento a cura dell’Associazione Koinokalò e incontri con realtà locali di aiuto e sostegno alle donne vittime di violenza: previsto l'incontro con Maria Fanzo, presidente della Coop. Sociale Nuovi Incontri e responsabile della Casa Viola per le donne maltrattate a Benevento; le volontarie dell’Associazione Spazio Donna, che dal 1989 opera a Caserta nell’ascolto e sostegno materiale e psicologico delle donne vittime di violenza; i rappresentanti del Centro Antiviolenza “Dillo a Noi” di San Giorgio del Sannio. Ci sarà spazio anche per un momento artistico dedicato al tema del femminicidio con una performance dei danzatori del Centro Studi Carmen Castiello.

Si avranno, poi, anche incontri istituzionali presso il Comune di Caserta e di San Giorgio del Sannio.

Non mancheranno anche momenti di promozione turistica e culturale con la visita guidata alle bellezze di Benevento, curata dalla Pro Loco Samnium, la visita alla Reggia di Caserta e alla città di Napoli.

L’accoglienza e la presentazione del folklore sannita sarà affidata al Gruppo Folk di Pontelandolfo.

Una settimana ricca di impegno e di crescita individuale e di gruppo, nella consapevolezza che, come scriveva Benedetto Croce, “La violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna, ma soltanto distruggerla”.