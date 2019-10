Taburno, via libera al Protocollo d'Intesa con la Regione Caturano: "Promuove i sentieri dell'area protetta importante per il turismo nelle aree interne"

Valorizzare l'area protetta ed i suoi sentieri naturalistici. E' l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato presso la sede dell’assessorato regionale alla Promozione e allo Sviluppo del Turismo tra l’Assessore Corrado Matera ed il Presidente dell’Ente Parco Taburno-Camposauro Costantino Caturano. “Il documento – spiega Caturano - prevede una serie di azioni di sviluppo e promozione dei cammini naturalistici di particolare pregio e bellezza presenti nell’area protetta. L’obiettivo che ci si è prefissati è quello di promuovere alcuni sentieri sui mercati turistici nazionali ed internazionali, facendoli rientrare opportunamente all’interno di un circuito di comunicazione che sarà promosso dal Mibact con la pubblicazione di questi percorsi sull’Atlante digitale dei Cammini d’Italia”. L'intesa dunque rappresenta un ulteriore passo avanti per “costruire un’offerta turistica che guarda alla destagionalizzazione e che mette al centro i tanti percorsi escursionistici che hanno anche collegamenti con la storia antica”. Caturano, infatti, evidenzia l'importanza del protocollo d'intesa siglato oggi in Regione: “La sottoscrizione di questo protocollo rappresenta un’occasione unica per il territorio del Taburno Camposauro di entrare a far parte di un’offerta complementare e inclusiva del turismo delle aree interne che ha margini di crescita esponenziali. Nell’era dei social e del passaparola è essenziale essere innovativi puntando sulle bellezze naturali delle cosiddette destinazioni minori. Oggi i borghi rurali, il cibo sano, i percorsi di fede, i cammini e sentieri naturalistici delle aree protette rappresentano una nuova sfida per un turismo accessibile, inclusivo e di qualità, sempre più richiesto rispetto a quello delle mete tradizionali. Il turismo nel Sannio è in progressiva crescita e l’obiettivo dell’Ente Parco è proprio quello di valorizzare l’unicità dell’offerta presente sul taburno-camposauro in un’ottica di 'mobilità dolce', in questo caso attraverso l’inserimento nell’Atlante digitale dei Cammini d’Italia promosso dal Mibact di alcuni sentieri”