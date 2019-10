Gesesa: "Nettamente ridotte le perdite idriche" L'azienda: "Miglior performance della Campania"

Anche Gesesa commenta i dati relativi all'ecosistema urbano di Legambiente, spiegando che quelli relativi alla dispersione idrica sono soddisfacenti: "

Le percentuali di dispersione della rete idrica per Benevento, sono del 37% (100 litri immessi in rete, 63 arrivano all’utenza e 37 si disperdono)

Anche in questo caso la città di Benevento risulta avere la migliore performance tra i capoluoghi della Campania, essendo la percentuale di dispersione inferiore al dato medio della percentuale di perdite reali del Sud Italia che è pari al 45%.

E’ opportuno precisare come il dato della dispersione idrica per l’anno 2019 è in netto miglioramento rispetto al dato del 2018.

GESESA, sottolinea, infine, come quotidianamente, è impegnata, alla riduzione delle perdite con la ricerca sistematica ed a tappeto dei guasti visibili e occulti sulla rete.