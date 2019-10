In ricordo dell'ispettore Vincenzo De Felice Scomparso il 23 ottobre dopo una lunga malattia

Ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine contro quel male che sette anni fa aveva fatto irruzione nella sua vita. E' morto lo scorso 23 ottobre l'ispettore capo in pensione della Polizia di Stato Vincenzo De Felice, un volto noto in città per la sua lunga carriera da poliziotto.

Ricordato da tutti come una persona buona, onesta ed operosa, amato e stimato, seppur in congedo era sempre a sevizio della comunità. Nato a Salerno nel 1949 viveva a Benevento da 40 anni ed amava la città di cui conosceva profondamente la storia. Tifosissimo della Salernitana non perdeva occasione per scherzare a suon di sfottò con i suoi 3 figli tifosi della Strega. Lo ricorderemo tutti con profonda ammirazione ed affetto.