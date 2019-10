Io mi vaccino... sindaci e medici danno l'esempio FOTO Presentata la campagna contro l'influenza dell'Asl di Benevento

Si sono vaccinati per rendere lampante l'importanza della prevenzione con l'esempio. Sindaci, amministratori e medici questa mattina hanno preso parte alla campagna vaccinale contro l'influenza dell'Asl di Benevento presentata presso la sede di via Mascellaro (aperti per tutti fino alle 16). “Io mi vaccino, fai come me”, rientra nel Piano Nazionale di prevenzione, per raggiungere una copertura del 75%.

L'iniziativa mira a coinvolgere l'intera comunità. Un progetto che nasce in partnership con l'Ordine dei medici di Benevento e si rivolge, in particolare agli over 65, agli operatori sanitari, ai malati cronici, alle donne in stato di gravidanza, ai donatori di sangue e a tutte le altre categorie a rischio.

“Da lunedì sono state distribuite già 60 mila dosi di vaccino presso gli studi dei medici di medicina generale – ha dichiarato il direttore generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe. - E' un intervento di sanità pubblica fondamentale per la nostra società capace di evitare ricoveri impropri ma anche terapie antibiotiche inadeguate”.

E sull'Asl che dirige da quasi un mese dice: “Vogliamo arrivare sul territorio. C'è ancora molto da fare, essenziale sviluppare le strutture territoriali, aumenteremo le prestazioni domiciliari e lavoreremo anche sulle strutture polifunzionali della salute da poco aperte, e delle Unità di cure complesse e primarie. Cercheremo di fare sanità sul territorio insieme alle comunità”.

“Siamo felici di prestare il nostro sostegno all'iniziativa dell'Asl – ha aggiunto il vice presidente dell'Ordine dei Medici di Benevento, Luca Milano -. Dal 2016 sosteniamo il progetto 'L'ordine per la salute' con incontri rivolti alle persone per l'educazione alla salute e screening di piazza”.

“Abbiamo invitato a venire a vaccinarsi qui tutti i medici di famiglia – ha aggiunto il presidente dell'ordine dei medici di Benevento, Giovanni Ianniello – perché riteniamo che l'esempio sia più utile di mille parole. E' anche una dimostrazione contro il tentativo che riemerge periodicamente di fake news sui danni delle vaccinazioni. La vaccinazione è la più grande conquista della medicina moderna ed è l'unico modo che abbiamo di prevenire e debellare una malattia. E' un meccanismo di salute pubblica fondamentale irrinunciabile”.

All'appuntamento hanno preso parte anche il presidente della Provincia, Antonio Di Maria e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.