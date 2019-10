Dall'avifauna urbana all'ecoturismo: torna oggi Campania 4.0 L'appuntamento sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 18.10 e alle 21

Nuovo appuntamento oggi con Campania 4.0. In questa puntata Imma Tedesco vi porterà alla scoperta dell'avifauna urbana presente nel centro di Napoli con l'associazione 'Ardea Onlus'. L'occasione per conoscere un settore che negli ultimi anni sta registrando sempre maggior interesse e che consente anche di parlare di eco-turismo in Campania. Scopriremo cosa significa fare eco-turismo, in che modo è possibile osservare il paesaggio urbano da un altro punto di vista: ammirandone la natura e gli animali che ci circondano.

A seguire la rubrica di Salute: ospite di oggi il dottor Francesco Cocca, direttore della Tin, il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Con il dottore Cocca parleremo della 'Giornata mondiale del Prematuro' che si svolge a novembre, dell'importanza della Tin Aperta e delle tante iniziative per assistere i piccoli sin dai primi giorni di vita. Mentre con il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio, Mario Ferrante parleremo di nuove tecnologie e di sanità a servizio del territorio.

Infine come sempre spazio al gusto con le ricette dello chef. L'appuntamento con Campania 4.0 è per oggi sul canale 696 alle ore 13, in replica alle 18.10 e alle 21.

Restate sul 696!