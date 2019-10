"Violenza di genere", l'Anfi incontra gli studenti Incontro presso l’Istituto “Palmieri Rampone Polo”

Nella giornata di ieri nell’aula magna dell’Istituto “Palmieri Rampone Polo” si è svolto il convegno sul tema “Contro la violenza di genere”.

Il convegno è stato introdotto dalla Dirigente Prof.ssa Maria Marino che ha dato il benvenuto ai relatori, il professore Antonio Maria La Scala, vicepresidente Nazionale ANFI e presidente nazionale Gens Nova; l’avvocato Luisa Faiella, Delegata regionale Gens Nova e il luogotenente Andrea Grasso, presidente ANFI di Amorosi.

Il convegno ha interessato gli studenti delle IV e delle V classi dell’Istituto Rampone nell’ottica della formazione e della prevenzione, in tema di legalità. Dopo una breve presentazione dell’avvocato Luisa Faiella dei pericoli reali della violenza di genere, l’avvocato La Scala ha esposto il tema centrale del convegno affrontandone i diversi aspetti. Con un linguaggio diretto, ma molto efficace per il coinvolgimento dei ragazzi, ha esposto i pericoli che si nascondono dietro i social che quotidianamente i nostri ragazzi usano, ha spiegato tutti gli inganni presenti dietro i “falsi amici” che adescano tramite le chat, ha esposto la pericolosità del Cyberbullismo, della condivisione di video, di foto per poi trattare nello specifico la violenza sulle donne. Nell’ottica della prevenzione, unico rimedio alla violenza, ha illustrato le situazioni più pericolose da evitare, offrendo ai ragazzi non solo punti di riflessione, ma suggerimenti concreti da mettere in pratica al fine di salvaguardare la propria vita.

Gli incontri continueranno prossimamente vedendo il coinvolgimento più ampio degli alunni presso la sede Palmieri.