Sinodo dei Ragazzi, l’Acr diocesana presente a Roma Per festeggiare i 50 anni dell'Azione Cattolica Ragazzi

“Light UP”, in programma a Roma da oggi giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre per un totale di 1.000 persone, tra bambini e ragazzi, provenienti da tutta Italia, che illumineranno di bellezza la capitale. Tre giorni di lavori assembleari presso la Fraterna Domus di Sacrofano per riflettere insieme sull’importanza della fede per i piccoli, su come l’esperienza dell’associazionismo possa rappresentare un valore aggiunto per vivere la propria relazione con Gesù e per festeggiare il 50° compleanno dell’Azione Cattolica Ragazzi.

Nel programma della tre giorni, sono previsti “lavori in sinodo” per il pomeriggio di giovedì 31 ottobre e la mattina di sabato 2 novembre. La giornata di venerdì 1 novembre, in cui si festeggia la nascita dell’Acr, sarà aperta dalla Celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro (Altare della Cattedra, ore 9) presieduta da mons. Gualtiero Sigismondi, assistente generale dell’Ac e vescovo di Foligno. Seguirà la partecipazione alla preghiera dell’Angelus in Piazza San Pietro con Papa Francesco.

Nel pomeriggio di venerdì (alle ore 16) presso l’Auditorium Conciliazione spazio alla festa con i cantanti Lorenzo Baglioni e Martina Attili, amatissimi dai ragazzi, il ct della nazionale di pallavolo femminile Davide Mazzanti e la “Bim Bum Band” di Padova.

Tra gli invitati, il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, e l’Autorità garante per infanzia e adolescenza, Filomena Albano.

Oggi l’Acr, nata 50 anni fa, conta più di 120mila iscritti in tutta Italia, a questi si aggiungono altre decine di migliaia di ragazze e ragazzi che condividono la proposta educativa dell’associazione partecipando alle sue iniziative. Cinquant’anni di attenzione ai più piccoli, veri protagonisti della vita ecclesiale e civile, impegnati nella pace e nell’inclusione, sempre in cammino insieme a tutta la comunità cristiana.